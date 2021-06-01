(واللا): إسرائيل ستطلب من أمريكا مليار دولار لتجديد مخزونات الذخيرة بعد الحرب الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا)، أن إسرائيل ستطلق مليار دولار أمريكي، كمساعدات طارئة؛ لتجديد مخزونات الذخيرة التي تقلصت أعقاب الحرب الأخيرة في قطاع غزة، لافتا إلى أن هذا ما قاله السناتور غراهام في مقابلة مع (فوكس نيوز).وقال الموقع: "مسؤولون إسرائيليون كبار، أكدوا تصريحات غراهام، قائلين: إن إسرائيل بحاجة لمساعدة طارئة؛ من أجل التجديد الكامل للقنابل الخارقة للتحصينات، والقنابل الدقيقة، وكذلك لنظام القبة الحديدية".وأضاف: "سيرفع بيني غانتس، الطلب خلال اجتماعاته في واشنطن؛ يوم الخميس، مع وزير الدفاع الأمريكي أوستن ومستشار الأمن القوي جيك سوليفان".