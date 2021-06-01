فصائل المقاومة: أيدينا ما زالت على الزناد يجب وقف استفزازات الاحتلال بالقدس

رام الله - دنيا الوطنحذرت فصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي من الاقدام على محاولات بائسة؛ لرسم إنجازات وهمية على حساب الشعب الفلسطيني ومقاومته ومقدساته، مؤكدة أن المجاهدين ما زالت أيديهم على الزناد.وأكدت فصائل المقاومة، بين بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة وقف كل الاستفزازات التي تمارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي في القدس وحي الشيخ جراح، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والإسراع في إعادة الإعمار، ورفع الحصار عن قطاع غزة.ودعت الفصائل، جماهير الشعب الفلسطيني، لرفع مستوى المواجهة مع الاحتلال وتصعيد المقاومة على كافة نقاط التماس في الضفة الفلسطينية، رداً على جرائم الاحتلال المتكررة بحق أبناء شعبنا ومؤامرة سرقة الأرض الفلسطينية.وحيت الجهود الكبيرة لوقف العدوان الغاشم على شعبنا وملف الإعمار والملفات الوطنية والذي يعتبر دور مسؤول ومقدر، مثمنة الموقف المصري الحريص على تحقيق الوحدة الوطنية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة مشاركة فصائل المقاومة في هذه الحوارات في القاهرة.