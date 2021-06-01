شؤون فلسطينية

الرئيس السيسي يوجه بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة إعمار غزة

الرئيس السيسي يوجه بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة إعمار غزة
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إدخال معدات للمساهمة في إعادة الإعمار وذلك استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية واجتماع رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل مع وزراء السلطة الفلسطينية. 

ومن المقرر وصول وزراء من الحكومة الفلسطينية إلى العاصمة القاهرة خلال الأسبوع القادم للتنسيق بشأن إعادة الإعمار بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع) المصري.

ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وزراء الحكومة بالتعاون الكامل مع مصر لسرعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أمس الاثنين أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل إلى إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى راسها الولايات المتحدة، موجها دعوة إلى كافة القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

شدد الرئيس السيسي على ضرورة توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادتـه، لافتا إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت.

ووصلت 56 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر لسكان قطاع غزة. 

وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة.

وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التقى وفد أمني مصري رفيع المستوى برئاسة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، أمس الاثنين، مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار، والفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، وذلك للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، إعادة اعمار المناطق المتضررة في قطاع غزة.

تأتى زيارة الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه.

أخبار ذات صلة

الرجوب: أي حل دون أفق سياسية لتطبيق قرارات الشرعية وانهاء الاحتلال فلن يتحقق السلام

الرجوب: أي حل دون أفق سياسية لتطبيق قرارات الشرعية وانهاء الاحتلال فلن يتحقق السلام

المستشار الدبلوماسي للرئيس: من يريد الحرية لفلسطين فعليه الاعتراف بها

المستشار الدبلوماسي للرئيس: من يريد الحرية لفلسطين فعليه الاعتراف بها

التلفزيون المصري: دعوة الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل بالقاهرة

التلفزيون المصري: دعوة الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل بالقاهرة

سفراء دول أميركا اللاتينية يزورون متحف ياسر عرفات

سفراء دول أميركا اللاتينية يزورون متحف ياسر عرفات

دعوة إلى مواصلة معركة القدس واستثمارها للتأسيس لمرحلة جديدة

دعوة إلى مواصلة معركة القدس واستثمارها للتأسيس لمرحلة جديدة

تفاصيل لقاء اشتية وأمير الكويت الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح

تفاصيل لقاء اشتية وأمير الكويت الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

مجلس إدارة كهرباء القدس: الشركة مددت مهلة دفع الديون بسبب الأحداث الأخيرة

مجلس إدارة كهرباء القدس: الشركة مددت مهلة دفع الديون بسبب الأحداث الأخيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سفراء دول أميركا اللاتينية يزورون متحف ياسر عرفات

سفراء دول أميركا اللاتينية يزورون متحف ياسر عرفات

دعوة إلى مواصلة معركة القدس واستثمارها للتأسيس لمرحلة جديدة

دعوة إلى مواصلة معركة القدس واستثمارها للتأسيس لمرحلة جديدة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

مجلس إدارة كهرباء القدس: الشركة مددت مهلة دفع الديون بسبب الأحداث الأخيرة

مجلس إدارة كهرباء القدس: الشركة مددت مهلة دفع الديون بسبب الأحداث الأخيرة

الصالح يطلع على حجم خسائر البلديات بقطاع غزة والاحتياجات الطارئة لضمان استمرارية الخدمات الأساسىية

الصالح يطلع على حجم خسائر البلديات بقطاع غزة والاحتياجات الطارئة لضمان استمرارية الخدمات الأساسىية

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل

بحر يحذر الاحتلال من مغبة أي حماقة جديدة بالقدس أو العبث بإنجازات المقاومة

بحر يحذر الاحتلال من مغبة أي حماقة جديدة بالقدس أو العبث بإنجازات المقاومة

رأفت يدين الهجمة الاستيطانية الاستعمارية ويدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل

رأفت يدين الهجمة الاستيطانية الاستعمارية ويدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل

منوعات

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

شاهد: زوجة علي ربيع تثير الجدل و تحيّر الجميع بهذه الصورة

شاهد: زوجة علي ربيع تثير الجدل و تحيّر الجميع بهذه الصورة

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تغضب جمهورها بصورها المثيرة مع حبيبها

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تغضب جمهورها بصورها المثيرة مع حبيبها

ما حقيقة حمل الفنانة التونسية درة؟

ما حقيقة حمل الفنانة التونسية درة؟

شاهد: زينة تتخذ قراراً حاسماً ضد صحافي.. ماذا فعلت؟

شاهد: زينة تتخذ قراراً حاسماً ضد صحافي.. ماذا فعلت؟

فنانة مصرية شابة تنجو من الموت بأعجوبة بحادث سير.. من هي؟

فنانة مصرية شابة تنجو من الموت بأعجوبة بحادث سير.. من هي؟

شاهد: متابِع يصدم زينب غريب بطريقة طلبه للزواج منها.. وهكذا ردت

شاهد: متابِع يصدم زينب غريب بطريقة طلبه للزواج منها.. وهكذا ردت

شاهد ماذا علق والد بلقيس على انفصالها

شاهد ماذا علق والد بلقيس على انفصالها

كيف علَّقت لقاء الخميسي على دورها المثير في &#34;ضد الكسر&#34;؟

كيف علَّقت لقاء الخميسي على دورها المثير في "ضد الكسر"؟

شاهد: منى زكي لابنتها &#34;لا أحد يمتلك جسدك حتى زوجك&#34;.. ما القصة؟

شاهد: منى زكي لابنتها "لا أحد يمتلك جسدك حتى زوجك".. ما القصة؟

عربي

مخابرات الاحتلال: أيام &#34;حسن نصر الله&#34; باتت معدودة وقد يموت قريبًا من المرض

مخابرات الاحتلال: أيام "حسن نصر الله" باتت معدودة وقد يموت قريبًا من المرض

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الماليزي التعاون الثنائي وتطورات القضية الفلسطينية

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الماليزي التعاون الثنائي وتطورات القضية الفلسطينية

أمير قطر يؤكد دعمه للبنان وشعبه

أمير قطر يؤكد دعمه للبنان وشعبه