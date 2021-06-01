شؤون فلسطينية

الرجوب: أي حل دون أفق سياسية لتطبيق قرارات الشرعية وانهاء الاحتلال فلن يتحقق السلام

الرجوب: أي حل دون أفق سياسية لتطبيق قرارات الشرعية وانهاء الاحتلال فلن يتحقق السلام
رام الله - دنيا الوطن
أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأوروبي الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بعدوان الاحتلال المتواصل على أبناء شعبنا.

واستعرض الرجوب خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، اعتداءات الاحتلال المتواصلة في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح وسلوان، إضافة للعدوان الأخير على قطاع غزة، والتصعيد المتواصل والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار الرجوب إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لإعادة إعمار ما دمّره عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأكد الرجوب ضرورة العمل بشكل عاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وللوصول إلى حل سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، لافتًا إلى أن أي حل دون وجود أفق سياسي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لا يمكن أن يحقق السلام في المنطقة.

بدوره، أكد كوبمانز ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع القائم، وبشكل خاص فيما يتعلق بالقدس وقطاع غزة، مؤكدًا وقوف الاتحاد الأوروبي والتزامه برؤية حل الدولتين وفقا لما أقرته الشرعية الدولة.

وشدد على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها "عنصرًا أساسيًا وهامًا باتجاه إعادة إعمار قطاع غزة ولإعادة إطلاق العملية السياسية".

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