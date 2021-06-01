شؤون فلسطينية

المستشار الدبلوماسي للرئيس: من يريد الحرية لفلسطين فعليه الاعتراف بها

المستشار الدبلوماسي للرئيس: من يريد الحرية لفلسطين فعليه الاعتراف بها
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات والجهود المبذولة للوصول إلى التهدئة الشاملة في القدس وغزة والضفة، ووقف اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقدس، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك وأحياء الشيخ جراح وسلوان وغيرها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما جرى بحث أهمية الاسراع في إعادة الأعمار في قطاع غزة، والتأكيد على أن الامن والاستقرار يستوجب خلق أفق سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد مستشار الرئيس الدبلوماسي على وجوب العمل على خلق أمل لأبناء الشعب الفلسطيني، من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، وبحق شعبنا في العيش بكرامة وأمن مثل باقي شعوب العالم، وإلا فلن تنعم شعوب المنطقة بالسلام، وأن من يريد الحرية لفلسطين فعليه الاعتراف بفلسطين.

بدوره أكد المبعوث الأوروبي مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لمبدأ حل الدولتين على أساس القانون الدولي، ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته والنهوض باقتصاده.

وأوضح كوبمانز، ان مهمته كمبعوث أوروبي هو العمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف المعنية من اجل تحقيق التهدئة الشاملة، وخلق الأفق السياسي لتحقيق السلام للجميع في المنطقة.

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