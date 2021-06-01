التلفزيون المصري: دعوة الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطنقال (التلفزيون المصري)، اليوم الثلاثاء، إن القاهرة ستدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل، لبحث الاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني.وكان نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، بتصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أكد أن مصر سترسل دعواتها لإجراء حوار وطني للفصائل في القاهرة، لكن لم يتم تحديد المواعيد حتى الآن.يأتي ذلك بعد يوم واحد من جولة قام بها رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل لقطاع غزة، حيث التقى وفداً من حركة حماس، كما اجتمع مع الفصائل الفلسطينية.وتسعى مصر للعب دور بعملية إعادة إعمار قطاع غزة، إثر عدوان إسرائيلي استمر 11 يوماً.