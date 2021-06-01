سفراء دول أميركا اللاتينية يزورون متحف ياسر عرفات

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من سفراء دول أميركا اللاتينية المعتمدين لدى دولة فلسطين متحف ياسر عرفات اليوم الثلاثاء، وقام أعضاء الوفد بجولة في المتحف بعد استماعهم لشرح عن المتحف وعن تطورات الوضع الفلسطيني الراهن من د.أحمد صبح المدير العام لمؤسسة ياسر عرفات.وأبدى أعضاء الوفد الذين يمثلون سبع دول من أميركا اللاتينية إعجابهم بما شاهدوه ولمسوه خلال الزيارة من الرواية الفلسطينية، الموضوعية لأحداث مائة عام من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى استشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات في 11/11/2004.ويذكر أن الوفد ضم كلاً من: السيد ماهر طه، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية، السيد بيدرو بلانكو بيريز، رئيس مكتب تمثيل المكسيك، السيد روبيرتو موراليس، سفير جمهورية نيكاراغوا، السيد أليساندور كاندياس، سفير البرازيل، السيد مارتين لافورغي رئيس مكتب تمثيل الأرجنتين، السيد كريستيان هودجيز ناغيت، سفير جمهورية تشيلي، والسيد نيفيل مونتينغرو، القائم بأعمال جمهورية الاكوادور.ورافق الوفد في الجولة د. أحمد صبح ومحمد حلايقة مدير المتحف، وتم تنظيم الزيارة بالتنسيق بين المؤسسة والإدارة العامة لشؤون الأمريكيتين والكاريبي في وزارة الخارجية والمغتربين.