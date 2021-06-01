تفاصيل لقاء اشتية وأمير الكويت الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ نواف احمد الجابر الصباح، في قصر بيان في العاصمة الكويتية، وذلك ضمن زيارته الرسمية الى الكويت، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، ومن الجانب الكويتي رئيس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية احمد ناصر المحمد الصباح، والعديد من المسؤولين.ونقل اشتية الى أمير الكويت تحيات الرئيس محمود عباس وشعبنا، وللقيادة والحكومة والشعب الكويتي، معربا عن شكره واعتزازه لأمير دولة الكويت، مقدرًا جهود الكويت قيادة وشعبًا ودعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني لتحقيق كل ما يتطلع إليه من أهداف، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية بين فلسطين والكويت.واطلع رئيس الوزراء الأمير على اخر المستجدات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية تجاه أبناء شعبنا خاصة في القدس، إضافة الى الجهود المبذولة لإنجاز المصالحة الوطنية، والمساعي المبذولة لحشد الدعم لإعادة اعمار قطاع غزة، وخلق مسار سياسي في ظل الزخم الدولي الداعم للقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.من جانبه أكد أمير الكويت، ان القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية الكويت الأولى وستبقى الكويت الى جانب الشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.