شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء اشتية وأمير الكويت الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح

تفاصيل لقاء اشتية وأمير الكويت الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ نواف احمد الجابر الصباح، في قصر بيان في العاصمة الكويتية، وذلك ضمن زيارته الرسمية الى الكويت، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، ومن الجانب الكويتي رئيس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية احمد ناصر المحمد الصباح، والعديد من المسؤولين.

ونقل اشتية الى أمير الكويت تحيات الرئيس محمود عباس وشعبنا، وللقيادة والحكومة والشعب الكويتي، معربا عن شكره واعتزازه لأمير دولة الكويت، مقدرًا جهود الكويت قيادة وشعبًا ودعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني لتحقيق كل ما يتطلع إليه من أهداف، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية بين فلسطين والكويت.

واطلع رئيس الوزراء الأمير على اخر المستجدات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية تجاه أبناء شعبنا خاصة في القدس، إضافة الى الجهود المبذولة لإنجاز المصالحة الوطنية، والمساعي المبذولة لحشد الدعم لإعادة اعمار قطاع غزة، وخلق مسار سياسي في ظل الزخم الدولي الداعم للقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانبه أكد أمير الكويت، ان القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية الكويت الأولى وستبقى الكويت الى جانب الشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

أخبار ذات صلة

التلفزيون المصري: دعوة الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل بالقاهرة

التلفزيون المصري: دعوة الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل بالقاهرة

سفراء دول أميركا اللاتينية يزورون متحف ياسر عرفات

سفراء دول أميركا اللاتينية يزورون متحف ياسر عرفات

دعوة إلى مواصلة معركة القدس واستثمارها للتأسيس لمرحلة جديدة

دعوة إلى مواصلة معركة القدس واستثمارها للتأسيس لمرحلة جديدة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

مجلس إدارة كهرباء القدس: الشركة مددت مهلة دفع الديون بسبب الأحداث الأخيرة

مجلس إدارة كهرباء القدس: الشركة مددت مهلة دفع الديون بسبب الأحداث الأخيرة

ممثل الاتحاد الأوروبي: إعادة إعمار غزة تتطلب رفع الحصار وضمان حرية تنقل الناس والبضائع

ممثل الاتحاد الأوروبي: إعادة إعمار غزة تتطلب رفع الحصار وضمان حرية تنقل الناس والبضائع

الصالح يطلع على حجم خسائر البلديات بقطاع غزة والاحتياجات الطارئة لضمان استمرارية الخدمات الأساسىية

الصالح يطلع على حجم خسائر البلديات بقطاع غزة والاحتياجات الطارئة لضمان استمرارية الخدمات الأساسىية

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سفراء دول أميركا اللاتينية يزورون متحف ياسر عرفات

سفراء دول أميركا اللاتينية يزورون متحف ياسر عرفات

دعوة إلى مواصلة معركة القدس واستثمارها للتأسيس لمرحلة جديدة

دعوة إلى مواصلة معركة القدس واستثمارها للتأسيس لمرحلة جديدة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

مجلس إدارة كهرباء القدس: الشركة مددت مهلة دفع الديون بسبب الأحداث الأخيرة

مجلس إدارة كهرباء القدس: الشركة مددت مهلة دفع الديون بسبب الأحداث الأخيرة

الصالح يطلع على حجم خسائر البلديات بقطاع غزة والاحتياجات الطارئة لضمان استمرارية الخدمات الأساسىية

الصالح يطلع على حجم خسائر البلديات بقطاع غزة والاحتياجات الطارئة لضمان استمرارية الخدمات الأساسىية

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل

بحر يحذر الاحتلال من مغبة أي حماقة جديدة بالقدس أو العبث بإنجازات المقاومة

بحر يحذر الاحتلال من مغبة أي حماقة جديدة بالقدس أو العبث بإنجازات المقاومة

رأفت يدين الهجمة الاستيطانية الاستعمارية ويدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل

رأفت يدين الهجمة الاستيطانية الاستعمارية ويدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل

منوعات

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

شاهد: زوجة علي ربيع تثير الجدل و تحيّر الجميع بهذه الصورة

شاهد: زوجة علي ربيع تثير الجدل و تحيّر الجميع بهذه الصورة

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تغضب جمهورها بصورها المثيرة مع حبيبها

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تغضب جمهورها بصورها المثيرة مع حبيبها

ما حقيقة حمل الفنانة التونسية درة؟

ما حقيقة حمل الفنانة التونسية درة؟

شاهد: زينة تتخذ قراراً حاسماً ضد صحافي.. ماذا فعلت؟

شاهد: زينة تتخذ قراراً حاسماً ضد صحافي.. ماذا فعلت؟

فنانة مصرية شابة تنجو من الموت بأعجوبة بحادث سير.. من هي؟

فنانة مصرية شابة تنجو من الموت بأعجوبة بحادث سير.. من هي؟

شاهد: متابِع يصدم زينب غريب بطريقة طلبه للزواج منها.. وهكذا ردت

شاهد: متابِع يصدم زينب غريب بطريقة طلبه للزواج منها.. وهكذا ردت

شاهد ماذا علق والد بلقيس على انفصالها

شاهد ماذا علق والد بلقيس على انفصالها

كيف علَّقت لقاء الخميسي على دورها المثير في &#34;ضد الكسر&#34;؟

كيف علَّقت لقاء الخميسي على دورها المثير في "ضد الكسر"؟

شاهد: منى زكي لابنتها &#34;لا أحد يمتلك جسدك حتى زوجك&#34;.. ما القصة؟

شاهد: منى زكي لابنتها "لا أحد يمتلك جسدك حتى زوجك".. ما القصة؟

عربي

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الماليزي التعاون الثنائي وتطورات القضية الفلسطينية

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الماليزي التعاون الثنائي وتطورات القضية الفلسطينية

أمير قطر يؤكد دعمه للبنان وشعبه

أمير قطر يؤكد دعمه للبنان وشعبه

شاهد: إصابات جراء انفجار صهريج غاز بالقرب من الحدود اللبنانية السورية

شاهد: إصابات جراء انفجار صهريج غاز بالقرب من الحدود اللبنانية السورية