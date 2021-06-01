عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.وأفادت مصادر بالقدس، أن 52 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية.ولفتت المصادر إلى أن اقتحامات المستوطنين انطلقت عبر مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال الخاصة أمنت اقتحامات المستوطنين، وسط انتشار مكثف لعناصرها داخل باحات المسجد وعلى أبوابه والطرق المؤدية له.