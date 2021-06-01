مجلس إدارة كهرباء القدس: الشركة مددت مهلة دفع الديون بسبب الأحداث الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنكد مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، أن الدور الخدماتي الذي تقدمه الشركة للمشتركين، لا يحجب مسؤولياتنا المجتمعية والأخلاقية، وتفهمه للوضع السياسي والمالي الصعب، مؤكداً أن الشركة مددت مهلة دفع الديون لشهر إضافي بسبب تطور الأحداث الأخيرة، رغم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها بسبب تراكم الديون من جهة واستمرار السرقات من جهةٍ أخرى، وهو ما يهدد استقرار النظام الكهربائي.وأضاف مجلس إدارة الشركة، أن الشركة جزء أصيل من مقومات الشعب الفلسطيني، وأنها بذلت كل جهد يلزم لإنهاء ملف الديون التي بدأت بالتراكم لصالح (شركة كهرباء اـس،رـاءيل)، عبر تنبيه مشتركينا لأكثر من مرة بضرورة الدفع مقابل الخدمة الكهربائية، وعدم اللجوء إلى القانون إلا بعد استنفاذ كافة الطرق الوديّة مع المشتركين، والتي كان أخرها حملة "التسهيلات التشجيعية" التي أطلقتها الشركة.ودعا المجلس الممتنعين عن الدفع إلى التوجه إلى الشركة لجدولة ديونهم المستحقة وفواتيرهم المتراكمة قبل الـ15 من هذا الشهر، منوهاً إلى أن 'كهرباء القدس' ستجد نفسها مضطرة ومجبرة إلى تحويل ملفات الممتنعين عن الدفع للمحاكم والقانون بعد انتهاء المهلة، حيث بدأت الطواقم القانونية بحصر أسماء الممتنعين تمهيداً لتقدميها إلى الجهات القانونية المختصة.وحذر مجلس إدارة الشركة من التبعات القانونية في المحاكم، من إجراءات الحبس، ومنع السفر، ودفع غرامات التأخير، وبدون أي تسهيلات بالدفع، وهو ما يدعو المجلس جمهور المشتركين إلى تجنبه حفاظاً على وضعهم القانوني، مثمناً توجه مئات المشتركين خلال الفترة الماضية إلى الشركة لتسوية أمورهم المالية، والتي حصلوا من خلالها وبتعليمات من مجلس إدارة الشركة على تسهيلات تشجيعية في الدفع والتحصيل، وبما يتنساب مع أوضاعهم المالية.ونوه مجلس الإدارة في ختام بيانه، إلى أن الشركة من واجبها الحفاظ على استقرار النظام الكهربائي، بمنع (شركة كهرباء اسرائيل) من تنفيذ تهديداتها بالقطع حيث تلقت 'كهرباء القدس' إنذاراً رسمياً بسبب تراكم الديون والغرامات، مؤكداً أن الشركة لن تسمح بالعودة إلى مربع القطع المبرمج والعقاب الجماعي الذي سيمُس الملتزمين بدفع فواتيرهم، ومشتركي الدفع المسبق، كما حدث في شتاء عام 2019.