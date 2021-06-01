شؤون فلسطينية

ممثل الاتحاد الأوروبي: إعادة إعمار غزة تتطلب رفع الحصار وضمان حرية تنقل الناس والبضائع

ممثل الاتحاد الأوروبي: إعادة إعمار غزة تتطلب رفع الحصار وضمان حرية تنقل الناس والبضائع
ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف
رام الله - دنيا الوطن
أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، اليوم الثلاثاء، أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب رفع الحصار الإسرائيلي وتحرك الناس والبضائع بكل حرية من وإلى القطاع.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمام برج الجلاء المدمر في حي الرمال غرب مدينة غزة: "إذا أردنا إعادة إعمار غزة فيجب أن نتأكد ونضمن أنه يجب رفع الحصار عن القطاع، ويجب أن يتحرك الناس بحرية، ويجب أن تدخل البضائع إلى قطاع غزة بحرية مع إمكانية استيرادها وتصديرها، ويجب أن تدخل الاستثمارات من أجل إنعاش الاقتصاد".

وأضاف بورغسدورف، "أقف أمام برج الجلاء المدمر، هناك العشرات من الأعمال في هذا البرج، مئات من الناس فقدوا مصدر رزقهم، السيئ أن أكثر من 250 مواطناً فقدوا حياتهم هنا في غزة من ضمنهم 66 طفلا و33 سيدة، حوالي 50% من الذين استشهدوا هم من المدنيين".

وقال بورغسدورف: "نحن في الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية ننخرط في تقييم الأضرار وسنعمل أقصى جهدنا لضمان المساعدات العاجلة فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والكهرباء والملجأ، وأعلنا عن منحة بحوالي 34مليون يورو لدعم قطاع غزة، هذه هي الخطوة الأولى".

وأضاف: "نفكر في آلية وكيفية دعم إعادة الإعمار ودعم جميع القطاعات الاقتصادية والأعمال، ودعم (أونروا)، كما أن العمل مستمر في محطة تحلية المياه لتوفير مياه صالحة للشرب، وكل ذلك لا يساوي شيئا طالما كل عناصر الصراع لم يتم معالجتها".

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