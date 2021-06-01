الصالح يطلع على حجم خسائر البلديات بقطاع غزة والاحتياجات الطارئة لضمان استمرارية الخدمات الأساسىية



وأكد الصالح أن الوفد الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء والمتواجد في غزة، اطلع الوفد المصري برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل على حجم الدمار الذي خلفه العدوان الأخير على القطاع، وعلى التقديرات الأولية لهذه الخسائر.



وبحث الصالح مع رؤساء البلديات أبرز الاحيتاجات الطارئة التي من شأنها ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والتخفيف عليهم، مشيراً إلى قراره بتفعيل المنحة الإضافية لتوريد الوقود اللازم لتشغيل عدد من آبار ومضخات المياه، وآليات الخدمات العاملة ميدانياً لإصلاح ما تم تدميره، وذلك ضمن المشاريع الممولة من خلال الصندوق.