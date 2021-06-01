نتنياهو: إزالة التهديد الوجودي ستتغلب على الاحتكاك مع الولايات المتحدة





وتابع: قلت هذا الكلام لصديقي منذ 40 عاما جو بايدن وقلت له: "بغض النظر إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا، سنواصل القيام بكل ما بوسعنا من أجل احباط تزود إيران بأسلحة نووية". لأن إيران تختلف عن باقي الدول التي تمتلك الأسلحة النووية ولهذا السبب الاحتواء ليس بمثابة خيار وارد بالحسبان، حسب زعمه.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه "إذا اضطررنا إلى الاختيار، وآمل أن هذا لن يحدث، بين الاحتكاك مع صديقتنا الكبيرة الولايات المتحدة وبين إزالة التهديد الوجودي الإيراني، فإن إزالة التهديد الوجودي تتغلب".وأضاف في مراسم تبديل رئيس (موساد): "إن أكبر تهديد علينا هو التهديد الوجودي المتمثل بالمحاولات الإيرانية للتزود بأسلحة نووية، سواء كان الأمر يدور حول تهديدنا مباشرة، بصفتنا دولة صغيرة، بالتدمير من خلال استخدام الأسلحة النووية"، أم تهديدنا بعشرات آلاف الصواريخ التي تدعم بغلاف نووي.وقال نتنياهو، إن "هذا التهديد يجازف باستمرار المشروع الصهيوني ويجب علينا أن نحاربه بلا نهاية"، حسب زعمه.