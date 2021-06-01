دولي

نتنياهو: إزالة التهديد الوجودي ستتغلب على الاحتكاك مع الولايات المتحدة

نتنياهو: إزالة التهديد الوجودي ستتغلب على الاحتكاك مع الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه "إذا اضطررنا إلى الاختيار، وآمل أن هذا لن يحدث، بين الاحتكاك مع صديقتنا الكبيرة الولايات المتحدة وبين إزالة التهديد الوجودي الإيراني، فإن إزالة التهديد الوجودي تتغلب".

وأضاف في مراسم تبديل رئيس (موساد): "إن أكبر تهديد علينا هو التهديد الوجودي المتمثل بالمحاولات الإيرانية للتزود بأسلحة نووية، سواء كان الأمر يدور حول تهديدنا مباشرة، بصفتنا دولة صغيرة، بالتدمير من خلال استخدام الأسلحة النووية"، أم تهديدنا بعشرات آلاف الصواريخ التي تدعم بغلاف نووي. 

وقال نتنياهو، إن "هذا التهديد يجازف باستمرار المشروع الصهيوني ويجب علينا أن نحاربه بلا نهاية"، حسب زعمه.

وتابع: قلت هذا الكلام لصديقي منذ 40 عاما جو بايدن وقلت له: "بغض النظر إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا، سنواصل القيام بكل ما بوسعنا من أجل احباط تزود إيران بأسلحة نووية". لأن إيران تختلف عن باقي الدول التي تمتلك الأسلحة النووية ولهذا السبب الاحتواء ليس بمثابة خيار وارد بالحسبان، حسب زعمه.

أخبار ذات صلة

(كورونا عالميًا): 3 ملايين ونحو 566 الف وفاة و171 مليونا و491 ألف إصابة

(كورونا عالميًا): 3 ملايين ونحو 566 الف وفاة و171 مليونا و491 ألف إصابة

نتنياهو يدرس إمكانية إجراء انتخابات تمهيدية داخل (الليكود)

نتنياهو يدرس إمكانية إجراء انتخابات تمهيدية داخل (الليكود)

معارضو نتنياهو يُسابقون الزمن لتشكيل حكومة قبل انتهاء فترة تفويض لابيد

معارضو نتنياهو يُسابقون الزمن لتشكيل حكومة قبل انتهاء فترة تفويض لابيد

الصحة الإيطالية ترصد 1820 إصابة و82 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الإيطالية ترصد 1820 إصابة و82 وفاة جديدة بـ(كورونا)

ارتفاع مفاجئ لعدد حالات (كورونا) في جنوب الصين

ارتفاع مفاجئ لعدد حالات (كورونا) في جنوب الصين

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن عزم بلاده بناء أكثر من 100 سد

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن عزم بلاده بناء أكثر من 100 سد

ليبرمان: نتنياهو فقَد استقراره العقلي

ليبرمان: نتنياهو فقَد استقراره العقلي

إسرائيل: يائير لابيد بصدد إبلاغ ريفلين بنجاحه في تشكيل حكومة جديدة

إسرائيل: يائير لابيد بصدد إبلاغ ريفلين بنجاحه في تشكيل حكومة جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصالح يطلع على حجم خسائر البلديات بقطاع غزة والاحتياجات الطارئة لضمان استمرارية الخدمات الأساسىية

الصالح يطلع على حجم خسائر البلديات بقطاع غزة والاحتياجات الطارئة لضمان استمرارية الخدمات الأساسىية

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل

بحر يحذر الاحتلال من مغبة أي حماقة جديدة بالقدس أو العبث بإنجازات المقاومة

بحر يحذر الاحتلال من مغبة أي حماقة جديدة بالقدس أو العبث بإنجازات المقاومة

رأفت يدين الهجمة الاستيطانية الاستعمارية ويدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل

رأفت يدين الهجمة الاستيطانية الاستعمارية ويدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل

الأسير &#34;خضر عدنان&#34; يُعلن إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي

الأسير "خضر عدنان" يُعلن إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي

&#34;التربية&#34; تعقد اجتماعاً لمجلس الشؤون الميدانية لمناقشة قضايا محورية

"التربية" تعقد اجتماعاً لمجلس الشؤون الميدانية لمناقشة قضايا محورية

الحساينة يؤكد على ضرورة وضع استراتيجية فلسطينية موحدة تؤمن غطاءً سياسياً لإدارة إعمار القطاع

الحساينة يؤكد على ضرورة وضع استراتيجية فلسطينية موحدة تؤمن غطاءً سياسياً لإدارة إعمار القطاع

الأول من نوعه بفلسطين.. اعتماد برنامج الدكتوراه في &#34;الصحة العامة&#34; بجامعة القدس

الأول من نوعه بفلسطين.. اعتماد برنامج الدكتوراه في "الصحة العامة" بجامعة القدس

منوعات

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

شاهد: زوجة علي ربيع تثير الجدل و تحيّر الجميع بهذه الصورة

شاهد: زوجة علي ربيع تثير الجدل و تحيّر الجميع بهذه الصورة

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تغضب جمهورها بصورها المثيرة مع حبيبها

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تغضب جمهورها بصورها المثيرة مع حبيبها

ما حقيقة حمل الفنانة التونسية درة؟

ما حقيقة حمل الفنانة التونسية درة؟

شاهد: زينة تتخذ قراراً حاسماً ضد صحافي.. ماذا فعلت؟

شاهد: زينة تتخذ قراراً حاسماً ضد صحافي.. ماذا فعلت؟

فنانة مصرية شابة تنجو من الموت بأعجوبة بحادث سير.. من هي؟

فنانة مصرية شابة تنجو من الموت بأعجوبة بحادث سير.. من هي؟

شاهد: متابِع يصدم زينب غريب بطريقة طلبه للزواج منها.. وهكذا ردت

شاهد: متابِع يصدم زينب غريب بطريقة طلبه للزواج منها.. وهكذا ردت

شاهد ماذا علق والد بلقيس على انفصالها

شاهد ماذا علق والد بلقيس على انفصالها

كيف علَّقت لقاء الخميسي على دورها المثير في &#34;ضد الكسر&#34;؟

كيف علَّقت لقاء الخميسي على دورها المثير في "ضد الكسر"؟

شاهد: منى زكي لابنتها &#34;لا أحد يمتلك جسدك حتى زوجك&#34;.. ما القصة؟

شاهد: منى زكي لابنتها "لا أحد يمتلك جسدك حتى زوجك".. ما القصة؟

عربي

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الماليزي التعاون الثنائي وتطورات القضية الفلسطينية

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الماليزي التعاون الثنائي وتطورات القضية الفلسطينية

أمير قطر يؤكد دعمه للبنان وشعبه

أمير قطر يؤكد دعمه للبنان وشعبه

شاهد: إصابات جراء انفجار صهريج غاز بالقرب من الحدود اللبنانية السورية

شاهد: إصابات جراء انفجار صهريج غاز بالقرب من الحدود اللبنانية السورية