"الصحة" بغزة: أي خطوات من طرف الوكالة لعودة التعليم الوجاهي ينطوي على مخاطر كبيرة





يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، بغزة، قررت قبل نحو أسبوع إنهاء العام الدراسي باستثناء الثانوية العامة، فيما لم تقرر إدارة (أونروا) بالقطاع، ما إذا كان سيتم العودة إلى التعليم الوجاهي خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأكدت (أونروا) بأن ستتخذ قراراً بهذا الشأن يوم الخميس المقبل.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، بغزة، إن واقع جائحة (كورونا) في قطاع غزة "لا يتيح عودة الطلاب لمقاعد الدراسة ضمن التعليم الوجاهي".وأضافت: بأن أي خطوات أحادية الجانب من طرف إدارة الوكالة لعودة التعليم الوجاهي ينطوي على مخاطر كبيرة وتعريض الطلاب والمعلمين وذويهم وصحة المجتمع لمخاطر غير مسموح بحدوثها.