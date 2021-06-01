سلطات الاحتلال تصادق على بناء 350 وحدة استيطانية قرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنصادقت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على بناء 350 وحدة استيطانية في حي جديد، دُشّن اليوم الثلاثاء، في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله.ونقلت وسائل إعلام الاحتلال، عن وزير التعليم، يوآف غالانت، قوله: لقد وعدنا وفعلنا، لقد خلقنا زخمًا كبير في البناء وعززنا الاستيطان اليهودي في الضفة.وقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين: الاستيطان أهم من أي شخص وأي وضع سياسي وأي موقف.جاء ذلك بحضور وزير الصحة يولي إدلشتاين، ووزير الأمن الداخلي أمير أوحانا، ووزير التعليم يوآف غالانت، ووزير التعاون الإقليمي أوفير أكونيس.