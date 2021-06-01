"التربية" تعقد اجتماعاً لمجلس الشؤون الميدانية لمناقشة قضايا محورية



وحضر اللقاء وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين العامين لمديريات التربية والتعليم.



وفي هذا السياق، أكد عورتاني أهمية مراعاة خصوصية العام الحالي؛ نظراً لما شهده من تداعيات المشهد (كورونا)، وعدوان الاحتلال الأخير، ومحاولات الاحتلال استهداف التعليم في القدس، معبراً عن اعتزازه بما أنجزته فلسطين خلال العام الجاري، مشيداً بجهود المعلمين والمعلمات والهيئات الإدارية.



وناقش الاجتماع قضايا مرتبطة بالتعامل مع الفاقد التعليمي، وامتحان الثانوية العامة الذي تم تأجيله حتى 24/06/2021 انتصاراً لمصلحة الطلبة ومراعاة لظروف طلبة قطاع غزة.

كما تداول المشاركون أسس تنقلات المعلمين ومديري المدارس، والنشاطات والفعاليات الصيفية، وسبل عقد امتحان الثانوية العامة وفق ضوابط البروتوكول الصحي، كما تم التطرق للخطوات الهادفة إلى استكمال تطعيم الهيئات الإدارية والتدريسية.



وقدم مديرو التربية والتعليم رؤى ترتبط بالتدخلات الوازنة التي تم تبنيها لتقديم أعلى ما يمكن تقديمه من تدخلات للإبقاء على جذوة التعليم متقدة في كافة المناطق.



رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم، برئاسة وزيرها أ.د. مروان عورتاني، اجتماعاً لمجلس الشؤون الميدانية؛ لمناقشة الاجتماع مجموعة قضايا مرتبطة بنهاية العام الدراسي، والاستعداد لعقد امتحان الثانوية العامة وغيرها.