الحساينة يؤكد على ضرورة وضع استراتيجية فلسطينية موحدة تؤمن غطاءً سياسياً لإدارة إعمار القطاع

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، السابق، على ضرورة وضع استراتيجية فلسطينية موحدة تؤمن غطاء سياسي لإدارة إعمار قطاع غزة، جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني التاسع حول الخطة الأمثللإعادة إعمار قطاع غزة وسبل تحقيقها، والذي ينظمه مركز غزة للدراسات والاستراتيجيات.وقال: "إن عملية إعادة الاعمار وانهاء حصار غزة يتطلب تجسيد وحدة الشعب الفلسطيني من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إعادة اعمار غزة، ومخاطبة المجتمع الدولي والمانحين".وخلال حديثه عن خطة اعمار غزة، شدد الحساينة، على ضرورة الغاء نظام ال GRM، لأنه أهم أسباب بطء عملية الاعمار، حيث شكل عائقا كبيرا أمام عملية إعادة الإعمار من خلال القيود المفروضة على إدخال مواد البناء إلى القطاع.وأوضح الحساينة أنه يجب تشكيل لجنة مختصة من وزارة الأشغال ونقابة المهندسين وبمشاركة القطاع الخاص؛ لحصر دقيق للأضرار والخسائر التي تعرض لها قطاع غزة، من تدمير للبنية التحتية والمباني السكنية، والعمل على تدعيم المباني الآيلةللسقوط وإزالة الركام، والبدء بخطة اعمار للأسر التي فقدت منازلها بالكامل.وتابع: "على الجهات المختصة ادراج تمويل جميع القطاعات الزراعية والاقتصادية والصناعية المتضررة في ملف الإعمار، وعدم اقتصاره على قطاع البناء والبنية التحتية، والعمل على ادراج ملفات الاعمار العالقة من جولات الحروب السابقة في ملف الاعمار الحالي والتأكد من انهاء كل الملفات وتغطيتها ماليا".وأضاف: "تخصيص جزء من الأموال المخصصة لإعادة الإعمار لشراء وتوفير الآليات والرافعات والمعدات اللازمة لعمليات إزالة الركام والهدم، وأيضاً توفير الأموال عند الحاجة لصرفها للمقاول المنفذ".