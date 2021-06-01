شؤون فلسطينية

الأول من نوعه بفلسطين.. اعتماد برنامج الدكتوراه في "الصحة العامة" بجامعة القدس

الأول من نوعه بفلسطين.. اعتماد برنامج الدكتوراه في "الصحة العامة" بجامعة القدس
رام الله - دنيا الوطن
حصل برنامج الدكتوراه في "الصحة العامة" في جامعة القدس على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، وذلك استعدادًا لطرحه رسميًا ابتداءً من العام الأكاديمي 2021/2022، باعتباره البرنامج الأول من نوعه على مستوى جامعات الوطن، لتسجل الجامعة بذلك إضافة نوعية للحقل الصحي الفلسطيني في ظل الظرف الوبائي الذي يمر به العالم.

ويهدف برنامج الدكتوراه إلى المساهمة في تحسين الوضع الصحي وخلق مجتمعات صحية، عبر تخريج مهنيين ذوي كفاءة عالية في مجال الصحة العامة، وباحثين مستقلين يفكرون بشكل نقدي لإنتاج حلول مبتكرة وتطوير معرفة جديدة في مجال الصحة العامة، وقياديين لديهم القدرة على التطوير والتغيير والابتكار ورسم السياسات الصحية، وإحداث التغيير وإدارة المؤسسات والبحث في القضايا الصحية.

من ناحيتها، أوضحت عميد كلية الصحة العامة د. أسمى الامام أن هذا البرنامج تم إعداده انطلاقًا من إيمان كلية الصحة العامة في الجامعة بأن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للتميز في إنتاج المعرفة والتعلم والبحث والابتكار، مما يتوافق مع الدور الريادي لجامعة القدس في دعم البحوث وإثراء العلوم الصحية في فلسطين.

ويتضمن البرنامج مساقات نظرية وتطبيقية، بمعدل (30) ساعة معتمدة، إضافة إلى أطروحة دكتوراه ( 18) ساعة معتمدة، ويشرف على عمليتي التدريس والإشراف في البرنامج أساتذة متخصصون، حيث سيتم قبول الدفعة الأولى من الملتحقين فيه مع بداية العام الأكاديمي القادم وفق الإجراءات التي ستنشرها الجامعة عبر موقعها للراغبين بالالتحاق.

ويمكن البرنامج الخريجين من تولي مناصب قيادية واستشارية في المجالات الصحية والعمل كمقيمين للبرامج الصحية، وباحثين وأكاديميين وخبراء في علم الأوبئة، كما سيتيح لهم الحصول على فرصة للعمل في أماكن مختلفة مثل الجامعات والمستشفيات والرعاية الصحية الأولية في المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية.

يجدر الذّكر أن برنامج الصحة العامّة تم إعداده بعد التفوق والإبداع والتميز الذي أظهره خريجو برامج الماجستير في الصحة العامة في جامعة القدس في المجالات الصحية المتعددة، مما يدلّل على تفوق خريجي الجامعة وسعيهم لنشر رسالتها الإنسانية والعلمية على مختلف الأصعدة والمجالات.

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