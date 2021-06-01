سفير فلسطين بمصر: اجتماع قريب لوزراء الخارجية العرب في قطر

رام الله - دنيا الوطنأعلن سفير فلسطين في مصر دياب اللوح، أن اجتماعاً تشاورياً لمجلس جامعة الجدول العربية على مستوى وزراء الخارجية سيعقد قريبا في الدوحة، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي.واضاف اللوح، ان الاجتماع يأتي تمهيدا لانعقاد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية في أيلول/ سبتمبر المقبل ويأتي في مرحلة مفصلية للشعب الفلسطيني.في سياق آخر، شدد اللوح على أهمية التشاور مع الاشقاء في الاردن ومصر في كل المجالات، خاصة فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار وانهاء ممارسات الاحتلال في القدس المحتلة وما يتعرض له المسجد الاقصى من اقتحامات لعصابات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال.وقال: إن الاطراف الثلاثة تتضافر جهودها من أجل تحريك المسار السياسي واعادة الحيوية للعملية السياسية، من خلال انطلاق مفاوضات جادة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط برعاية الرباعية والمجتمع الدوليين التي اكدت عليه مبادرة الرئيس محمود عباس.