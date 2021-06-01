"مدى" يستنكر فصل وكالة الأنباء الفرنسية نقيب الصحفيين الفلسطينيين من عمله

رام الله - دنيا الوطنيستنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) اقدام وكالة الانباء الفرنسية على فصل نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر من عمله في الوكالة، بعد نحو (20 عاماً) من العمل الصحفي لديها.وينظر (مدى) ببيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ببالغ القلق لهذا القرار الذي جاء على مرتبطا بعمل ونشاط أبو بكر النقابي، وما يتطلبه ويقوم به ارتباطا بدعم الصحفيين/ات في الأراضي الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الحريات الإعلامية محليا وعربيا ودوليا، وسعي النقابة والعديد من المؤسسات الحقوقية والأهلية لملاحقة الاحتلال على هذه الجرائم والاعتداءات.ويعتبر مركز "مدى" أن مثل هذا القرار ينطوي على تأثيرات تمتد لجميع الصحفيين العاملين في وكالات الأنباء العالمية، ويعزز لديهم الرقابة الذاتية التي من شأنها أن تؤثر سلباً على أدائهم الإعلامي، وذلك خشية من ان يتكرر ذات السيناريو معهم.ان مركز "مدى" واذ يعلن تضامنه الكامل مع نقيب الصحفيين أبو بكر ضد هذا القرار، ووقوفه الى جانبه والى جانب اي من الصحافيين/ات الذين تعرضوا او قد يتعرضوا لمثل هذا الاجراء، فضلا عن وقوفه الى جانب الزملاء والزميلات والمؤسسات الاعلامية التي كانت هدفا لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي الجسيمة والواسعة خلال الشهر الاخير في الضفة وقطاع غزة، فانه يدعو ادارة وكالة الانباء الفرنسية الى التراجع عن هذا القرار لما سيتركه من اثر في زعزعة ثقة الجمهور بمصداقية الوكالة وشفافيتها، واعادة الصحفي ابو بكر لمنصبه وعمله كما كان.