شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: معاملة سيئة بحق الأسرى الأشبال في المسكوبية وحوارة والجلمة

هيئة الأسرى: معاملة سيئة بحق الأسرى الأشبال في المسكوبية وحوارة والجلمة
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية مازالت تمارس أبشع الأساليب والطرق بحق أسرانا المعتقلين وخاصة الأطفال منهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم والتي تمنحها لهم المواثيق الدولية.

ويعاني الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ظروف احتجاز صعبة وغير إنسانية، والشهادات التالية تكشف حجم الجريمة:

*الأسير الشبل محمد حوشية (14) عاما من مخيم شعفاط أخضع لتحقيق القاسي في زنازين المسكوبية لمدة (11) يوما، حيث قام المحققين خلال التحقيق بالصراخ والسب والشتم وضربه على وجهه ورأسه.

* الأسير ادم أبو الهوى (14) عاما من بلدة الطور في القدس  تعرض للتحقيق القاسي في مركز تحقيق المسكوبية لمدة (18) يوما حيث كان يتم التحقيق معه ساعات طويله وطوال فترة التحقيق كان مكلبش اليدين وتعرض للضرب على وجهه.

في حين تعرض الأسير يوسف كميل من مدينة جنين (قباطية) (17) عاما لتحقيق قاسي في زنازين الجلمة ومكث فيها مدة (24) يوما من خلال الشبح على الكرسي  وهو مقيد اليدين والقدمين. 

* الأسير أحمد السعدي (17) عاما من مخيم جنين أوقف في مركز التوقيف حوارة لمدة (15) يوما في ظل إنعدام أبسط حقوققهم الإنسانية حيث يعتبر مركز توقيف حوارة من أسوأ مراكز التوقيف الإسرائيلية ، ويشكو فيه الأسرى من سوء المعاملة وقلة الأغطية ، وإنعدام النظافة ومن عدم توفر المياه الصحية للشرب مما يدفعهم للشرب من المياه الغير صالحة. 

* الأسير عمران دعباس (17) عاما من شويكة قضاء طولكرم تعرض للضرب المبرح والوحشي أثناء إعتقاله حيث هجم الجنود عليه وبطحوه على الأرض فوق الحجارة والأعشاب وإنهالوا عليه بالضرب المبرح بأيديهم وأرجلهم والبواريد التي بحوزتهم حيث أصيب بالعديد من الجروح والرضوض والكدمات في كل جسمه وبعد أن اشبعوه ضربا أوقفوه وقيدوا يديه الى الخلف وعصبوا عينيه ثم أدخلوه للجيب العسكري إستمروا بضربه داخل الجيب بعد أن أجلسوه على أرضيته بين أرجلهم , وصولا به الى مركز التحقيق في الجلمة، حيث خضع للتحقيق في الزنازين لمدة (13) وهو مقيد اليدين والقدمين .

من الجدير ذكره بأن مراكز التحقيق الإسرائيلية تمارس أشد وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى الفلسطينين في الوقت الذي تفتقر فيه لكل شيء صحي ولايصلح للعيش الإنساني وهي بذلك تخالف كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.  

أخبار ذات صلة

الصالح يطلع على حجم خسائر البلديات بقطاع غزة والاحتياجات الطارئة لضمان استمرارية الخدمات الأساسىية

الصالح يطلع على حجم خسائر البلديات بقطاع غزة والاحتياجات الطارئة لضمان استمرارية الخدمات الأساسىية

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل

بحر يحذر الاحتلال من مغبة أي حماقة جديدة بالقدس أو العبث بإنجازات المقاومة

بحر يحذر الاحتلال من مغبة أي حماقة جديدة بالقدس أو العبث بإنجازات المقاومة

رأفت يدين الهجمة الاستيطانية الاستعمارية ويدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل

رأفت يدين الهجمة الاستيطانية الاستعمارية ويدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل

&#34;الصحة&#34; بغزة: أي خطوات من طرف الوكالة لعودة التعليم الوجاهي ينطوي على مخاطر كبيرة

"الصحة" بغزة: أي خطوات من طرف الوكالة لعودة التعليم الوجاهي ينطوي على مخاطر كبيرة

الأسير &#34;خضر عدنان&#34; يُعلن إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي

الأسير "خضر عدنان" يُعلن إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي

سلطات الاحتلال تصادق على بناء 350 وحدة استيطانية قرب رام الله

سلطات الاحتلال تصادق على بناء 350 وحدة استيطانية قرب رام الله

(معاريف): فرص عودة التصعيد العسكري بغزة أكبر من التهدئة

(معاريف): فرص عودة التصعيد العسكري بغزة أكبر من التهدئة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصالح يطلع على حجم خسائر البلديات بقطاع غزة والاحتياجات الطارئة لضمان استمرارية الخدمات الأساسىية

الصالح يطلع على حجم خسائر البلديات بقطاع غزة والاحتياجات الطارئة لضمان استمرارية الخدمات الأساسىية

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل

بحر يحذر الاحتلال من مغبة أي حماقة جديدة بالقدس أو العبث بإنجازات المقاومة

بحر يحذر الاحتلال من مغبة أي حماقة جديدة بالقدس أو العبث بإنجازات المقاومة

رأفت يدين الهجمة الاستيطانية الاستعمارية ويدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل

رأفت يدين الهجمة الاستيطانية الاستعمارية ويدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل

الأسير &#34;خضر عدنان&#34; يُعلن إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي

الأسير "خضر عدنان" يُعلن إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي

&#34;التربية&#34; تعقد اجتماعاً لمجلس الشؤون الميدانية لمناقشة قضايا محورية

"التربية" تعقد اجتماعاً لمجلس الشؤون الميدانية لمناقشة قضايا محورية

الحساينة يؤكد على ضرورة وضع استراتيجية فلسطينية موحدة تؤمن غطاءً سياسياً لإدارة إعمار القطاع

الحساينة يؤكد على ضرورة وضع استراتيجية فلسطينية موحدة تؤمن غطاءً سياسياً لإدارة إعمار القطاع

الأول من نوعه بفلسطين.. اعتماد برنامج الدكتوراه في &#34;الصحة العامة&#34; بجامعة القدس

الأول من نوعه بفلسطين.. اعتماد برنامج الدكتوراه في "الصحة العامة" بجامعة القدس

منوعات

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

شاهد: زوجة علي ربيع تثير الجدل و تحيّر الجميع بهذه الصورة

شاهد: زوجة علي ربيع تثير الجدل و تحيّر الجميع بهذه الصورة

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تغضب جمهورها بصورها المثيرة مع حبيبها

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تغضب جمهورها بصورها المثيرة مع حبيبها

ما حقيقة حمل الفنانة التونسية درة؟

ما حقيقة حمل الفنانة التونسية درة؟

شاهد: زينة تتخذ قراراً حاسماً ضد صحافي.. ماذا فعلت؟

شاهد: زينة تتخذ قراراً حاسماً ضد صحافي.. ماذا فعلت؟

فنانة مصرية شابة تنجو من الموت بأعجوبة بحادث سير.. من هي؟

فنانة مصرية شابة تنجو من الموت بأعجوبة بحادث سير.. من هي؟

شاهد: متابِع يصدم زينب غريب بطريقة طلبه للزواج منها.. وهكذا ردت

شاهد: متابِع يصدم زينب غريب بطريقة طلبه للزواج منها.. وهكذا ردت

شاهد ماذا علق والد بلقيس على انفصالها

شاهد ماذا علق والد بلقيس على انفصالها

كيف علَّقت لقاء الخميسي على دورها المثير في &#34;ضد الكسر&#34;؟

كيف علَّقت لقاء الخميسي على دورها المثير في "ضد الكسر"؟

شاهد: منى زكي لابنتها &#34;لا أحد يمتلك جسدك حتى زوجك&#34;.. ما القصة؟

شاهد: منى زكي لابنتها "لا أحد يمتلك جسدك حتى زوجك".. ما القصة؟

عربي

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الماليزي التعاون الثنائي وتطورات القضية الفلسطينية

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الماليزي التعاون الثنائي وتطورات القضية الفلسطينية

أمير قطر يؤكد دعمه للبنان وشعبه

أمير قطر يؤكد دعمه للبنان وشعبه

شاهد: إصابات جراء انفجار صهريج غاز بالقرب من الحدود اللبنانية السورية

شاهد: إصابات جراء انفجار صهريج غاز بالقرب من الحدود اللبنانية السورية