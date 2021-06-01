(كورونا): حالة وفاة و351 إصابة جديدة بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة و351 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت الصحة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها اجرت 1363 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت خلالها (351) اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافى 12 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وكشفت بأن اجمالي تراكمي للمصابين 109506 اصابة، و اجمالي الحالات النشطة 3543 حالة، واجمالي المتعافين 104942 حالة، واجمالي الوفيات 1021 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 117 حالة، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 72 حالة.وحول التطعيمات، فان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي لـ 60200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 39364 شخص.