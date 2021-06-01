اشتية يعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين الكويتيين

رام الله - دنيا الوطنيلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، ضمن جولته الخليجية أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على أن تعقد جلسة مباحثات رسمية بين اشتية ونظيره الكويتي.وأكد سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب على أهمية هذه الزيارات في تطوير العلاقات بين البلدين، وحشد الدعم السياسي والمادي لفلسطين، مشيرا إلى أن دولة الكويت ستساهم في اعادة إعمار غزة.وبين أنه جرى أمس بحث اوجه التعاون بين البلدين الشقيقين الكويت وفلسطين والمشاريع التي يقدمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، إضافة لبحث مشاريع صغير ومتوسطة.وأضاف طهبوب، أن مواقف الكويت تجاه قضيتنا مشرفة ونفتخر بها، وصرحت أكثر من مرة أن القدس والمسجد الاقصى بالنسبة لها خط أحمر وقامت بعديد الاتصالات مع الدول الصديقة لحشد مزيد من الدعم لقضيتنا ولجم العدوان الاسرائيلي على شعبنا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية سيتوجه إلى العاصمة العمانية مسقط بعد انهاء جولته بالكويت لعقد سلسلة لقاءات هناك.