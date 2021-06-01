الكشف عن الملفات التي سيناقشها اجتماع المجلس الثوري اليوم

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يعقد المجلس الثوري لحركة فتح اليوم الثلاثاء، لبحث آخر المستجدات السياسية، بما فيها الحراك السياسي، والوضع الداخلي لحركة "فتح".وذكر أمين سر المجلس ماجد الفتياني، للإذاعة الرسمية، اليوم الثلاثاء، ان الاجتماع سيتطرق الى الحوار الوطني، الذي ما زال هو عنوان الوحدة لشعبنا بكل قواه الوطنية، إضافة الى الحراك السياسي الذي يجري حاليا من أجل اعادة الأمور الى نصابها، من حيث أهمية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني كاستحقاق لشعبنا على برنامج وأجندة العالم.وبين أن الاجتماع سيتطرق الى دور المجلس الثوري في أهمية تمكين الأطر في ظل الالتفاف حول المشروع الوطني والتصدي الأسطوري لعدوان الاحتلال سواء في القدس، او الضفة، أو قطاع غزة.ونوه إلى أن ما يريده شعبنا هو حل عادل وفق قرارات الشرعية الدولية، وليس برنامجا او خطة لاستمرار إدارة هذا الصراع مع الاحتلال.