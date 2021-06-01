دولي

(كورونا عالميًا): 3 ملايين ونحو 566 الف وفاة و171 مليونا و491 ألف إصابة

(كورونا عالميًا): 3 ملايين ونحو 566 الف وفاة و171 مليونا و491 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
 بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 566 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 171 مليونا وأكثر من 491 ألف اصابة، تعافى منهم 153 مليونا وما يزيد عن 984 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 359 ألف و739 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,936 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي ما تزال تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين مواطنيها، واتساع رقعة الجائحة على أراضيها، (2,782 وفاة)، والبرازيل (874 وفاة)، والأرجنتين (637 وفاة)، وكولومبيا (492 وفاة)، وروسيا (339 وفاة)، وتراجعت اميركا الى المستوى الـ11 عالمياً مسجلة (115 وفاة) وذلك في تراجع ملموس في اعداد الوفيات المسجلة كل 24 ساعة.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (126,698 إصابة)، والبرازيل (32,554 إصابة)، والأرجنتين (28,175 إصابة)، وكولومبيا (23,177 إصابة)، وإيران (11,042 إصابة)، فيما تراجعت اميركا الى المستوى الـ13 مسجلة (5,235 إصابة).

وخلال الفترة الأخيرة والهند تسجل حصيلة اصابات ووفيات يومية تعتبر مرتفعة جدآ، ورغم الوضع الكارثي في الهند، إلا أن اميركا، ورغم تراجعها الملحوظ في الأعداد الاجمالية اليومية للاصابات والوفيات، إلا انها ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (609,767 وفاة)، والبرازيل (462,966 وفاة)، والهند (331,909 وفيات)، والمكسيك (223,568 وفاة)، وبريطانيا (127,782 وفاة).

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,113,146 إصابة)، والهند (28,175,044 إصابة)، والبرازيل (16,547,674 إصابة)، وفرنسا (5,667,324 إصابة)، وتركيا (5,249,404 إصابات).

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