غزة: "الشباب والثقافة" تبدأ مشروع إعداد القائمة الببليوغرافية للكتب والمكتبات

رام الله - دنيا الوطنبدأت الإدارة العامة للمكتبات والمعارض في الهيئة العامة للشباب والثقافة، المرحلة الأولى من مشروع إعداد القائمة الببليوغرافية الالكترونية الوطنية الموحدة للكتب والمكتبات في قطاع غزة، والذي تنفذه بالتعاون مع صندوق التشغيل الفلسطيني، بقيمة (100) ألف دولار.وأوضح مدير عام المكتبات الدكتور محمد الشريف أن المشروع يُعد الأول من نوعه في مجال المكتبات على مستوى فلسطين وهو يقوم بمهمة دار الكتب الوطنية التي قام الاحتلال بتدميرها.وقال الشريف: "يهدف المشروع إلى حصر المكتبات العامة ومكتبات الجامعات والكليات والمكتبات المدرسية ومكتبات المستشفيات والمساجد ومكتبات المؤسسات والجمعيات في كافة محافظات قطاع غزة، وما تضمه من كتب ومراجع علمية وجمعها في دليل إلكتروني شامل لتسهيل مهمة البحث والمطالعة على الباحثين وطلاب المعرفة، بالإضافة إلى تفعيل دور المكتبات في المجتمع الفلسطيني من خلال عقد لقاءات ومحاضرات توعوية وتثقيفية حول قضايا وموضوعات وطنية ومجتمعية وعلمية مهمة".وأضاف: "تم خلال المرحلة الأولى من المشروع إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين للعمل في المشروع والبالغ عددهم (120) متقدما، وسيتم تشغيل أكثر من (40) شاب وشابة من المختصين في مجالات المكتبات، وتكنولوجيا المعلومات، والوسائط المتعددة، واللغة الإنجليزية والهندسة، وغيرها من التخصصات الفنية"، لافتًا إلى أن المشروع يساهم في دعم الشباب الخريجين والاستفادة من خبراتهم ومنحهم الفرصة لخدمة مجتمعهم.يشار إلى أن قوات الاحتلال قامت بتدمير مبنى دار الكتب الوطنية بغزة في يوليو 2018، بالإضافة إلى تدمير مكتبة سمير منصور ومكتبة النهضة ومكتبة اقرأ خلال العدوان الأخير على غزة.