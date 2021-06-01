شؤون فلسطينية

المطران حنا: لن يمر مخطط تهجير أهلنا في الشيخ جراح

المطران حنا: لن يمر مخطط تهجير أهلنا في الشيخ جراح
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
دعا المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم لدى استقباله وفدا من سلوان بأننا ندعو بأن يتوقف مخطط تهجير أهالي الشيخ جراح وسلوان وخاصة حي بطن الهوى.

وقال: "إن قضيتكم هي قضية شعبنا كله ومأساتكم هي مأساتنا جميعا وما تتعرضون له يجب ان يحظى بالاهتمام من كافة الجهات الفلسطينية والعربية والأممية".

وتابع: لقد تحولت قضية الشيخ جراح وسلوان الى قضية رأي عام عالمي بسبب استعمال شبابنا للتكنولوجيا ولكافة وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة حيث باتت صور المعاناة وآلام والاحزان والظلم التي يعاني منها الفلسطينيون منتشرة في كل مكان .
لن يمر مخطط تهجير أهلنا في حي الشيخ جراح وفي سلوان هذا المخطط الذي يعتبر نكبة جديدة ومتجددة.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه المسألة ليست مسألة قانونية فحسب تحل في المحاكم بل هي ايضا قضية وجود وانتماء وارتباط بهذه المدينة المقدسة والتي يراد لنا كفلسطينيين ان نتحول فيها الى ضيوف في مدينتنا في حين ان الفلسطيني ليس ضيفا وليس عابر سبيل في مدينته بل هذه المدينة هي مدينتنا وعاصمتنا وقبلتنا وحاضنة اهم مقدساتنا.

وقال: ان صوتكم يجب ان يصل الى كل مكان وكل واحد منا مطالب من موقعه بان يعمل على ايصال هذه الرسالة ورسالة القدس وابناء القدس المستهدفين الى كافة ارجاء العالم وخاصة الى امتنا العربية من المحيط الى الخليج ذلك لان القضية الفلسطينية وما يحدث في القدس بشكل خاص ليس شأنا فلسطينيا فحسب بل هي شأن يجب ان يحظى باهتمام كافة الاحرار من أبناء امتنا العربية واصدقاءنا المنتشرين في مشارق الارض ومغاربها.

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