شؤون فلسطينية

الخضري: أكثر من 3000 حاوية بضائع ومستلزمات حياتية يمنع الاحتلال إدخالها إلى غزة

الخضري: أكثر من 3000 حاوية بضائع ومستلزمات حياتية يمنع الاحتلال إدخالها إلى غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن أكثر من 3000 حاوية بضائع ومستلزمات حياتية يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي يغلقه لليوم الحادي والعشرين على التوالي.

وقال الخضري في تصريح صحفي: إن الاحتلال باستمرار إغلاقه المعبر التجاري الوحيد يمنع أيضاً إدخال الوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء، ويمنع دخول السلع والبضائع ما يفاقم ويُعقد الحالة الإنسانية المنهكة بفعل الحصار والدمار وآثار العدوان على غزة.

وشدد على أن هذه الإجراءات تُكبد القطاعات الاقتصادية مزيداً من الخسائر المباشرة وغير المباشرة، وتتسبب بحالة من الشلل في الأسواق بسبب نفاد عديد من المستلزمات الأساسية سواء الاستهلاكية أو المواد الأولية التي تخدم القطاع الصناعي والإنتاجي لتلبية حاجات السكان الإنسانية.

وجدد الخضري التأكيد أن فتح المعابر التجارية والمعابر المخصصة للأفراد يجب ألا يرتبط باي أجندات سياسية أو أمنية، حيث أن كل ما يمر عبر هذه المعابر إنساني ويمثل ضرورة لاستمرار تزود المواطنين باحتياجاتهم.

وأكد أن إغلاق المعابر عقوبة جماعية وخرق للقانون الدولي، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل سريعا للضغط على الاحتلال لإلزامه بفتح المعابر دون قيود، تماشيا مع ما نص عليه القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وتلافيا لمزيد من تعقيدات الحالة الانسانية الخطيرة في غزة.

وأشار الخضري إلى مئات العمال وأصحاب المحال التجارية والورش الصناعية انضموا الى قائمة المُعطلين عن العمل نتيجة لاستمرار إغلاق المعابر وآثاره المتصاعدة يوماً بعد يوم، والتي تطال جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والبيئية والزراعية والصناعية.

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