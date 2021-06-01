شركة الكهرباء تكشف الجدول الجديد للتيار الكهربائي بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة توزيع الكهرباء بغزة، اليوم الثلاثاء، عن عودة جدول (8) ساعات وصل، مقابل (8) ساعات فصل، مع نسبة عجز قد تصل لساعتين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي حسب المعطيات المتوفرة ونظرًا لحالة الاستقرار النسبي في الأحمال.وأشار في بيان نشره اليوم، إلى أن طواقم الشركة المتخصصة في إدارة الأحمال، ستبدأ اليوم بتطبيق الجدول، منوهًا إلى أن ملخص لوضع الكهرباء في القطاع على النحو التالي:* المتوفر حاليا من داخل الخط الأخضر بعد إصلاح جميع الخطوط (124) mw* المتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل مولدين= (45) mw .* مجموع المتوفر من طاقة من مختلف المصادر لهذا اليوم هو (169)mw* الطلب على الكهرباء (422) mw.* العجز الكلي في الطاقة الآن (59.8%) تقريباً، وتأمل الشركة أن ينخفض خلال الأيام القادمة .وأوضحت الشركة، أن طواقم الشركة المتخصصة، عملت على تحسين امدادات الطاقة وساعات الوصل ما أمكنها ذلك ولكن أداء الجدول يرتبط أيضاَ بسلوك المواطنين في عملية الاستهلاك، داعية المواطنين إلى المساهمة في هذه الجهود عبر إدارة الحصص الكهربائية الواصلة اليهم بحكمة وبطريقة مثلى بدون إسراف لكي ينعم الجميع بجدول مريح ومستقر.وشددت على أن عودة الخطوط المتعطلة للعمل مجددا لا يعني انتهاء أزمة الكهرباء في غزة حيث أن نصف كمية الكهرباء من محطة التوليد ما زالت غير متاحة، بسبب منع إدخال الوقود للمحطة، كما أن القطاع بحاجة لكمية كهرباء مضاعفة لسد العجز المتراكم منذ سنوات طويلة بسبب عدم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للكهرباء في غزة.وأشارت إلى أن متطلبات إعادة الاعمار في قطاع غزة بالإضافة لحاجة القطاعات الحيوية مثل الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحي، يتطلب توفير كميات كبيرة من الكهرباء غير متاحة حتى مع عودة جميع الخطوط للعمل، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي وكافة الأطراف لتدخل عاجل وحقيقي لتوفير تيار كهربائي يلبي حاجة كل القطاعات ويسمح لعجلة الاقتصاد والتنمية بالدوران مجددا .