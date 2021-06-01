شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بحادثة تسلل شاب من غزة داخل "أشكول"

جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بحادثة تسلل شاب من غزة داخل "أشكول"
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نتائج  التحقيقات الأولية في حادثة تسلل شاب من غزة إلى أشكول أول أمس.

وتشير التحقيقات إلى أن جيش الاحتلال رصد مسبقا فتحة صغيرة في السياج الحدودي كانت قد أحدثتها قذيفة صاروخية أطلقت خلال معركة "سيف القدس"، لكنهم لم يتوقعوا بأن أي شخص قادر على التسلل من خلالها.

وبحسب التقديرات في جيش الاحتلال، فإن هذه هي الفتحة الوحيدة في السياج التي لم يتم إصلاحها منذ العملية وينوي الجيش إصلاحها على الفور.

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