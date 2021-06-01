دولي

نتنياهو يدرس إمكانية إجراء انتخابات تمهيدية داخل (الليكود)

نتنياهو يدرس إمكانية إجراء انتخابات تمهيدية داخل (الليكود)
رام الله - دنيا الوطن
كشقت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الثلاثاء، أن زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية إجراء انتخابات تمهيدية وسريعة داخل حزبه.

وقالت الصحيفة: "يأتي ذلك بهدف الاستمرار في قيادته، لإضعاف من يحاول أن يخلفه، وبسبب الانتقادات أيضًا الموجهة إليه من الداخل".

وذكر نتنياهو في محادثات مغلقة، أنه سيواصل قيادة الليكود حتى لو كان حزبه في المعارضة بالكنيست.

في ذات السياق، بينت قناة (ريشت كان)، أن هناك رفضا من بعض أحزاب المعسكر للشروط التي وضعتها إيليت شاكيد من يمينا لدعم مثل هذه الحكومة، بعد أن طالبت أن تكون مسؤولة عن لجنة انتخاب القضاة بدلًا من زعيمة العمل ميراف ميخائيلي.

ونوهت إلى وجود خلافات بين حزبي أزرق- أبيض وإسرائيل بيتنا بسبب حقيبة وزارة الزراعة، وسط أنباءٍ عن توافق بأن يتخلى عنها الأول لصالح الثاني، مقابل أن يتولى وزير من أزرق - أبيض حقيبة العلوم بدلًا من الزراعة.

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