معارضو نتنياهو يُسابقون الزمن لتشكيل حكومة قبل انتهاء فترة تفويض لابيد

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) إن معسكر التغيير يواصل سباق الزمن لتشكيل حكومة جديدة قبل انقضاء التفويض الممنوح لرئيس يش عاتيد يائير لابيد انتصاف ليلة الأربعاء الخميس المقبلة.وأضافت الهيئة "افيد ان جهات في هذا المعسكر ترفض الشرط الذي وضعته القطب في يامينا ايليت شاكيد لدعم إقامة الحكومة والقاضي بالحصول على المقعد المخصص لرئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي في لجنة انتخاب القضاة".الى ذلك يبدو ان الصراع على حقيبة الزراعة التي يتنافس عليها حزبا كاحول لافان وإسرائيل بيتنا قد تمت تسويته بحيث تقرر ان تسند الى كاحول لافان حقيبة العلوم عوضا عنها.وفي غضون ذلك، نفى مسؤولون في القائمة العربية الموحدة ما أورده موقع كل العرب من ان النائب في القائمة مازن غنايم يعارض الانضمام الى حكومة التغيير. وقال هؤلاء إن كافة أعضاء العربية الموحدة ملتزمون بالقرارات الرسمية الصادرة عنها .وتوجه حزب الليكود الى المستشارين القانونيين لديوان رئيس الدولة وللكنيست بطلب ان يقوم يئير لابيد المكلف بتشكيل الحكومة بالوفاء بنفس الشروط التي طولب بها رئيس الوزرء بنيانمين نتنياهو.ويدعو الليكود انه لا يجوز للابيد ان يوكل رئاسة الحكومة الى نفتالي بينيت اذ انه شخصيا قد حصل على التفويض كما يطالب الليدود من لابيد ان يوضح نوعية الحكومة اي هل ستكون حكومة تناوب وماذا ستكون تشكيلتها . ويطالب الليكود باادة التفويض الى الكنيست لمدة 21 يوما كما ينص عليه القانون.