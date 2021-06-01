الشخصيات المستقلة تثمن جهود الرئيس السيسي وزيارة الوزير شكري والوزير كامل

رام الله - دنيا الوطنثمن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة د. ياسر الوادية، عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير، رئيس التجمع، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق المصالحة وزيارة وزير الخارجية سامح شكري والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الي فلسطين، والجولات المستمرة لرام الله وغزة.كما ثمن أيضاً تعليمات الرئيس السيسي بالوفود الأمنية بين الضفة وغزة واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي لوقف العدوان المستمر وخصوصا على الشيخ جراح بالقدس والداخل الفلسطيني وغزة والضفة.