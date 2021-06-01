شؤون فلسطينية

الشخصيات المستقلة تثمن جهود الرئيس السيسي وزيارة الوزير شكري والوزير كامل

رام الله - دنيا الوطن
ثمن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة د. ياسر الوادية، عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير، رئيس التجمع، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق المصالحة وزيارة وزير الخارجية سامح شكري والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الي فلسطين، والجولات المستمرة لرام الله وغزة.

كما ثمن أيضاً تعليمات الرئيس السيسي بالوفود الأمنية بين الضفة وغزة واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي لوقف العدوان المستمر وخصوصا على الشيخ جراح بالقدس والداخل الفلسطيني وغزة والضفة.

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بحادثة تسلل شاب من غزة داخل &#34;أشكول&#34;

جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بحادثة تسلل شاب من غزة داخل "أشكول"

الاحتلال يعتقل شابين ويفتش منازل شرق قلقيلية

الاحتلال يعتقل شابين ويفتش منازل شرق قلقيلية

ورقة حقائق حول: آثار العدوان الإسرائيلي على خدمات الصرف الصحي في قطاع غزة

ورقة حقائق حول: آثار العدوان الإسرائيلي على خدمات الصرف الصحي في قطاع غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

القدس: اعتقال شاب ومواجهات مع الاحتلال في الطور

القدس: اعتقال شاب ومواجهات مع الاحتلال في الطور

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

الإفراج عن البروفيسور عماد البرغوثي بعد 11 شهراً من الاعتقال

الإفراج عن البروفيسور عماد البرغوثي بعد 11 شهراً من الاعتقال

المطران حنا: ما هو مطلوب من الفلسطينيين هو ترتيب البيت الداخلي

المطران حنا: ما هو مطلوب من الفلسطينيين هو ترتيب البيت الداخلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين ويفتش منازل شرق قلقيلية

الاحتلال يعتقل شابين ويفتش منازل شرق قلقيلية

ورقة حقائق حول: آثار العدوان الإسرائيلي على خدمات الصرف الصحي في قطاع غزة

ورقة حقائق حول: آثار العدوان الإسرائيلي على خدمات الصرف الصحي في قطاع غزة

القدس: اعتقال شاب ومواجهات مع الاحتلال في الطور

القدس: اعتقال شاب ومواجهات مع الاحتلال في الطور

الإفراج عن البروفيسور عماد البرغوثي بعد 11 شهراً من الاعتقال

الإفراج عن البروفيسور عماد البرغوثي بعد 11 شهراً من الاعتقال

المطران حنا: ما هو مطلوب من الفلسطينيين هو ترتيب البيت الداخلي

المطران حنا: ما هو مطلوب من الفلسطينيين هو ترتيب البيت الداخلي

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهاً للمتواجدين بالعريش الراغبين بالعودة للقطاع

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهاً للمتواجدين بالعريش الراغبين بالعودة للقطاع

طالع الأسماء.. داخلية غزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الأربعاء

طالع الأسماء.. داخلية غزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء

اشتية يبحث مع رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء دعم المشاريع ذات الأولوية

اشتية يبحث مع رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء دعم المشاريع ذات الأولوية

منوعات

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

شاهد: زوجة علي ربيع تثير الجدل و تحيّر الجميع بهذه الصورة

شاهد: زوجة علي ربيع تثير الجدل و تحيّر الجميع بهذه الصورة

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تغضب جمهورها بصورها المثيرة مع حبيبها

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تغضب جمهورها بصورها المثيرة مع حبيبها

ما حقيقة حمل الفنانة التونسية درة؟

ما حقيقة حمل الفنانة التونسية درة؟

شاهد: زينة تتخذ قراراً حاسماً ضد صحافي.. ماذا فعلت؟

شاهد: زينة تتخذ قراراً حاسماً ضد صحافي.. ماذا فعلت؟

فنانة مصرية شابة تنجو من الموت بأعجوبة بحادث سير.. من هي؟

فنانة مصرية شابة تنجو من الموت بأعجوبة بحادث سير.. من هي؟

شاهد: متابِع يصدم زينب غريب بطريقة طلبه للزواج منها.. وهكذا ردت

شاهد: متابِع يصدم زينب غريب بطريقة طلبه للزواج منها.. وهكذا ردت

شاهد ماذا علق والد بلقيس على انفصالها

شاهد ماذا علق والد بلقيس على انفصالها

كيف علَّقت لقاء الخميسي على دورها المثير في &#34;ضد الكسر&#34;؟

كيف علَّقت لقاء الخميسي على دورها المثير في "ضد الكسر"؟

شاهد: منى زكي لابنتها &#34;لا أحد يمتلك جسدك حتى زوجك&#34;.. ما القصة؟

شاهد: منى زكي لابنتها "لا أحد يمتلك جسدك حتى زوجك".. ما القصة؟

عربي

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الماليزي التعاون الثنائي وتطورات القضية الفلسطينية

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الماليزي التعاون الثنائي وتطورات القضية الفلسطينية

أمير قطر يؤكد دعمه للبنان وشعبه

أمير قطر يؤكد دعمه للبنان وشعبه

شاهد: إصابات جراء انفجار صهريج غاز بالقرب من الحدود اللبنانية السورية

شاهد: إصابات جراء انفجار صهريج غاز بالقرب من الحدود اللبنانية السورية