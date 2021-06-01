المطران حنا: ما هو مطلوب من الفلسطينيين هو ترتيب البيت الداخلي



وتابع: "ما هو مطلوب من الفلسطينيين في هذه المرحلة هو الصمود والثبات والرباط والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية ومخاطبة كافة شعوب العالم حول عدالة القضية الفلسطينية لان تغيير الرأي العام العالمي من شأنه ان يؤثر على الحكومات في عالمنا لكي تكون مواقفها اكثر انصافا وعدالة تجاه القضية الفلسطينية".



وقال المطران حنا: "هدفنا يجب ان يكون انهاء الاحتلال وتحقيق امنيات وتطلعات شعبنا وهذا لن يكون من خلال مفاوضات عبثية يبدو ان هدفها كان الامعان في التآمر على شعبنا وقضيته العادلة".



وتساءل: ماذا قدمت هذه المفاوضات للشعب الفلسطيني ولذلك يجب ان تكون هنالك منهجية جديدة وأسلوب عمل جديد إضافة إلى أهمية ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وانهاء الانقسامات وتوحيد الصفوف.

وأعرب عن أمنتيه أن يتعظ الفلسطينيون والذين آمنوا في وقت من الأوقات بما يسمى بالمفاوضات السلمية بأن هذا النوع من المفاوضات لا يوصل الى اية نتيجة إيجابية فخلال هذه المفاوضات التي كانت ما بعد اوسلوا وما قبلها ازدادت وتيرة الاستيلاء على الأراضي والاستيطان وبناء سور الفصل العنصري والممارسات الظالمة في القدس وفي غيرها من الأماكن ناهيك عن الاعتقالات والاغتيالات.