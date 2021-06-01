شؤون فلسطينية

المطران حنا: ما هو مطلوب من الفلسطينيين هو ترتيب البيت الداخلي

المطران حنا: ما هو مطلوب من الفلسطينيين هو ترتيب البيت الداخلي
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إنه "ما هو مطلوب من الفلسطينيين وقياداتهم السياسية هو عدم الغرق مجددا في دوامة مفاوضات عبثية لن توصل الى اية نتيجة عملية".

وأعرب عن أمنتيه أن يتعظ الفلسطينيون والذين آمنوا في وقت من الأوقات بما يسمى بالمفاوضات السلمية بأن هذا النوع من المفاوضات لا يوصل الى اية نتيجة إيجابية فخلال هذه المفاوضات التي كانت ما بعد اوسلوا وما قبلها ازدادت وتيرة الاستيلاء على الأراضي والاستيطان وبناء سور الفصل العنصري والممارسات الظالمة في القدس وفي غيرها من الأماكن ناهيك عن الاعتقالات والاغتيالات.

وتابع: "ما هو مطلوب من الفلسطينيين في هذه المرحلة هو الصمود والثبات والرباط والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية ومخاطبة كافة شعوب العالم حول عدالة القضية الفلسطينية لان تغيير الرأي العام العالمي من شأنه ان يؤثر على الحكومات في عالمنا لكي تكون مواقفها اكثر انصافا وعدالة تجاه القضية الفلسطينية".

وقال المطران حنا: "هدفنا يجب ان يكون انهاء الاحتلال وتحقيق امنيات وتطلعات شعبنا وهذا لن يكون من خلال مفاوضات عبثية يبدو ان هدفها كان الامعان في التآمر على شعبنا وقضيته العادلة".

وتساءل: ماذا قدمت هذه المفاوضات للشعب الفلسطيني ولذلك يجب ان تكون هنالك منهجية جديدة وأسلوب عمل جديد إضافة إلى أهمية ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وانهاء الانقسامات وتوحيد الصفوف.

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