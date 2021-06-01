شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.

في مدينة رام الله: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية بيت سيرا غرب رام الله، واعتقلت خمسة شبان وهم: ثائر يوسف حمدان، وابراهيم هاني أبو صفية، ومصعب منتصر حمدان، وموسى اسماعيل عمارة، ويعقوب ذياب الحاج، من قرية بيت سيرا.

كما اختطفت قوة خاصة تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، الليلة، شابين من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.





ونقلا عن مصادر محلية، ترجلّت تلك القوة من مركبة مدنية، واختطفت الأسير المحرر جاد فهد البرغوثي، والشاب علي حسن البرغوثي.

وفي مدينة جنين: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الأسير المحرر مهند خالد شرقاوي، بعد اقتحامها بلدة الزبابدة جنوب جنين، ومداهمة منزل ذويه.

وفي مدينة طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال لشاب صالح منصور (28 عاما)، بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي للمدينة، في الوقت الذي أطلقت فيه قنابل الغاز والأعيرة النارية تجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة.

وفي مدينة بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والشبان هم: عوني أحمد طقاطقة، ومحمد نسيم ديرية، ومفيد فايز طقاطقة، ومحمد خالد طقاطقة، وعبد الله زياد ثوابتة في العشرينيات من أعمارهم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

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