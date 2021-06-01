بعد الأجواء الحارة أمس.. كيف سيكون الطقس اليوم؟

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.والخميس المقبل، يكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو، يوم الجمعة، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.