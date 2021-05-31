شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهاً للمتواجدين بالعريش الراغبين بالعودة للقطاع

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهاً للمتواجدين بالعريش الراغبين بالعودة للقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، مساء اليوم الاثنين، تنويها للمواطنين الفلسطينيين المتواجدين في العريش، والراغبين في العودة الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقالت السفارة: "ننوه للسادة المواطنين المتواجدين في العريش والراغبين في العودة إلى قطاع غزة  عبر معبر رفح البرّي من حملة الهوية الفلسطينية، أو جوازات السفر بهوية، أنه يتوجب عليهم التواصل عبر تطبيق الواتساب مع ادارة المعابر بسفارة فلسطين بالقاهرة على هاتف رقم ٠١٠٢١٩٤٨٨٠٨، وذلك بتزويده برسالة تحوي بيانات المسجل وتاريخ الميلاد ورقم جواز السفر ورقم الهوية من أجل تسجيل بياناتهم في الفترة بين كل يوم اثنين حتى صباح يوم الجمعة، على أن يكون التحرك من كمين الريسة صباح يوم الأحد".

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