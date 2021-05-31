طالع الأسماء.. داخلية غزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء





وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد عند الساعة 8 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر، لتسهيل سفرهم.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، وصول كشف "تنسيقات مصرية"؛ للسفر عبر معبر رفح البري، يوم الأربعاء.ودعت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الاثنين، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا)، بدءاً من الساعة 9 صباح غدٍ الثلاثاء، في المركز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.