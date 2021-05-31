شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء دعم المشاريع ذات الأولوية

اشتية يبحث مع رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء دعم المشاريع ذات الأولوية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، في مقر اقامته في الكويت، اليوم الاثنين، المدير العام/ رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي وسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، ومحافظ فلسطين لدى الصندوق العربي هشام ابراهيم.

وبحث رئيس الوزراء مع السعد اليات عمل الصندوق وسبل تعزيز الدعم الذي يقدمه لفلسطين، والمشاريع ذات الاولوية خاصة في مجال الطاقة المتجددة والتدريب المهني والزراعة، وخلق فرص عمل للشباب، والبنية التحتية، ودعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واطلع اشتية المدير العام/رئيس مجلس ادارة الصندوق على المساعي المبذولة لإعادة اعمار قطاع غزة، واحتياجات الشباب في القطاع في ظل ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل فيها، اضافة الى خطط الحكومة واستراتيجيتها المبنية على تعزيز صمود المواطنين خاصة في القدس، وخلق فرص عمل للشباب، والانفكاك عن الاحتلال، وتعزيز القدرة الانتاجية للاقتصاد الوطني.

وثمن رئيس الوزراء الدعم المتواصل الذي يقدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصناديق العربية لفلسطين، مؤكدا ان هذا الدعم اساسي للمشاريع الاغاثية والتطويرية وله أثر غير مسبوق في المنفعة العامة.

بدوره أكد السعد ان فلسطين أولوية الأولويات بالنسبة للصندوق في السابق والحاضر والمستقبل، وسيواصل الصندوق تقديم الدعم وخاصة للمشاريع ذات الاولوية.


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