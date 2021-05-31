عياش يناشد الرئيس الإيعاز للجهات المختصة بفتح تحقيق بمقتل الطبيب سويلم بهولندا

رام الله - دنيا الوطناستنكر محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني حادثة مقتل الطبيب الفلسطيني عادل سويلم ابن محافظة رفح الصمود طعنا بالسكين وإصابة مواطنان أمس الأحد، في هولندا.ووصف د. عياش في بيان صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست ووصلت نسخة منه لوسائل الإعلام حادثة الطعن واغتيال الطبيب بالجريمة البشعة والعمل الإرهابي خاصة وأن الطبيب لم يقترف أي عمل مخالف للقانون.وتمنى د. عياش على الرئيس محمود عباس " أبو مازن " بالإيعاز الى الجهات المختصة بالتحقيق الفوري في اغتيال المواطن الفلسطيني سويلم.وطالب د. عياش السلطات الهولندية التحقيق في هذه الجريمة وإلقاء القبض على الفاعلين وتقديمهم للمحاكمةوفي نفس السياق ناشد د. عياش سفير دولة فلسطين في امستردام بالتواصل مع الجهات المختصة في هولندا لمتابعة مجريات التحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذا العمل الرهابي.وأكد د. عياش أن هذا العمل الإرهابي لن يؤثر على العلاقات التي تربط هولندا بفلسطين خاصة وأن هولندا من الداعمين لفضيتنا في المحافل الدولية ولها دور في تقديم المساعدات لشعبنا الفلسطيني.وتقدم عياش بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وزوجته وأولاده وعائلته سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.وكانت مصادر عائلية قالت أن الطبيب الفلسطيني عادل سويلم البالغ من العمر 54 عاماً من مدينة رفح قتل طعناً بالسكين في مطعم في هولندا وأصيب اثنان آخران أحدهما حالته خطيرة على يد عصابات محلية.