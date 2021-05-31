الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسجل لبنان اليوم الإثنين، 111 إصابة و7 وفيات بفيروس (كورونا) المستجد، في تراجع مستمر بعدد حالات الإصابة منذ قرابة الشهر.وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الإصابات الجديدة كلها محلية، مبينة أن العدد الإجمالي للإصابات يبلغ 540388 إصابة أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 7729 إصابة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأفادت بأن عدد المتعافين من الفيروس منذ انتشاره في البلاد حتى اليوم، بلغ 519779 حالة.وكانت وزارة الصحة أجرت يوم السبت الماضي "ماراثون أسترازينيكا" وذلك لتشجيع المواطنين على تلقي هذا اللقاح بعد أن كشف تقرير لهيئة التفتيش المركزي عن شهر أبريل، أن 56% تغيبوا عن موعد التلقيح بـ"أسترازينيكا" بسبب المخاوف من آثار اللقاح الجانبية وعدم الثقة بسلامته، بينما تغيب عن تلقي لقاح "فايزر" 47% بسبب الإصابة بفيروس (كورونا) أو مخالطة شخص مصاب.