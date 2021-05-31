دولي

الصحة الإيطالية ترصد 1820 إصابة و82 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الإيطالية ترصد 1820 إصابة و82 وفاة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، 1820 إصابة و82 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1820، مقابل 3351 السبت و2949 الأحد، ليصل العدد العام إلى مستوى 4217821 حالة، بينها 233674 نشطة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 82 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 83 في بيانات السبت و44 الأحد، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 126128 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3858019 شخصا بعد رصد 6358 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

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