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وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الماليزي التعاون الثنائي وتطورات القضية الفلسطينية

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الماليزي التعاون الثنائي وتطورات القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير خارجية مصر سامح شكري مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين، تعزيز العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية والدولية، وبينها التطورات في الشرق الأوسط. 

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن الوزيرين أكدا خلال الاتصال عبر نظام الفيديو كونفرانس، حرصهما على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، واتفقا على اتخاذ مزيد من التدابير لتحقيق نقلة في المجالات ذات الأولوية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وبما يلبي تطلعات الجانبين والشعبين الصديقين. كما تم التطرق أيضا إلى التطورات ذات الصلة بجائحة كورونا وسبل تعزيز القدرات الوطنية والجهود الدولية المبذولة للاستجابة لتداعياتها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم). 

وأضاف حافظ أن اللقاء تطرق كذلك إلى "تطورات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث أشار الوزير شكري إلى ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة المرجوة في قطاع غزة وكذلك الجهود الحالية للبناء على وقف إطلاق النار بين الجانبين، فضلا عن المساعي المبذولة من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات بشكل عاجل، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما تم تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب المتحدث فقد أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى "استمرار التواصل وتبادل الزيارات خلال المرحلة المقبلة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المحافل الدولية".

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