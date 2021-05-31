جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية طعن حارس أمن بمستوطنة (إشكول)

رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة حول عملية الطعن التي نفذها فلسطيني، أمس الأحد، بعد تسلله من جنوب قطاع غزة نحو مستوطنة (إشكول)، والتي أدت إلى إصابة حارس أمن بالمستوطنة.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بعد إجراء تحقيق، تبين أن منفذ عملية طعن حارس أمن في مستوطنة إشكول، الليلة الماضية، تسلل من قطاع غزة، عبر نقطة في السياج، كانت قد تضررت بقذيفة هان، خلال المعركة الأخيرة".وأضاف: "لم يجر رصد المنفذ بسبب أخطاء بشرية في منظومة المراقبة".