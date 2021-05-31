شؤون فلسطينية

غانتس: هذا ما سنطلبه مقابل إعادة إعمار قطاع غزة

غانتس: هذا ما سنطلبه مقابل إعادة إعمار قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال، قال في إحاطة إعلامية أمام 50 من كبار الصحفيين الأجانب، مساء اليوم الاثنين: "بالنسبة لقطاع غزة فما كان لن يكون".

وأضاف غانتس: "لقد تحدثت مع الأمريكان والمصريين وجهات دولية عديدة، وأوضحت لهم إلى جانب إدخال البضائع مثل الغذاء والأدوية، وهي احتياجات إنسانية أساسية، فسنطالب عند إعادة إعمار غزة، أن يرافق هذا الأمر هدوء طويل وإعادة الجنود".

وكان وفداً مصريا، برئاسة رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، قد وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين، قطاع غزة، وأجرى سلسلة لقاءات مع قادة حركة حماس والفصائل.

وجرى بحث العديد من الملفات، على رأسها، تثبيت وقت إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وإعادة إعمار قطاع غزة، والمصالحة الفلسطينية.

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