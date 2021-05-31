البريم: هناك بشريات بملف السفر عبر معبر رفح.. أي حماقة من الاحتلال ستفجر الأوضاع

رام الله - دنيا الوطنأكد محمد البريم، مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، أن اجتماع الفصائل الفلسطينية مع وزير المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، كان إيجابيا، ويبشر بانفراجه بملفات الحصار عن قطاع غزة.وأشار البريم في بيان صادر عنه، مساء اليوم الاثنين، أنه تم الحديث بشكل معمق، عن إعمار قطاع غزة، وآلياته والتأكيد على دور مصر الريادي في إعمار قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك بشريات في ملف السفر عبر معبر رفح، والتي تعزز حرية السفر والتنقل للمواطن الفلسطيني.وقال: "تم افتتاح مدينة مصر الاسكانية جنوب مدينة غزة لتساهم في تخفيف أزمة الإسكان في قطاع غزة"، مثمنا دور مصر قيادة وحكومة وشعباً في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقيادته في مواجهة الاحتلال وجرائمه.وفي السياق، أكد مدير المكتب الاعلامي للجان المقاومة بفلسطين، أن معركة سيف القدس بدأت من أجل القدس وجرائم الاحتلال ضد الأهالي في الشيخ الجراح، مشيرا إلى أن اي حماقة في هذا الملف سيفجر الأوضاع من جديد وسيكون للمقاومة كلمتها الرادعة.