قيادي فلسطيني يكشف تفاصيل اجتماع رئيس المخابرات المصري مع الفصائل بغزة



وقال: "يجب إعادة إعمار قطاع غزة، بدون أية قيود أو شروط"، منوها في الوقت ذاته، إلى أن اللواء عباس كامل تحدث عن الدور المصري في بناء المدينة السكنية في مدينة الزهراء شمالي مدينة غزة، وإعادة بناء البيوت التي تم تدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وقال: "اما الملف الثاني، وهو المصالحة الفلسطينية، حيث أن مصر مهتمة ببلورة رؤية لتوحيد الموقف الفلسطيني، حيث أن المطلوب انهاء الانقسام، وستعمل مصر جاهدة على تنظيم لقاء قيادي للأمناء العامين للفصائل، خلال الفترة القريبة المقبلة".



وأضاف أبو ظريفة: "اما الملف الثالث، هو دعم صمود الشعب الفلسطيني بعد العدوان من خلال كل ما يمكن أن يقدم من مواد غذائية وتسهيل حركة السفر عبر المعابر من وإلى القاهرة، وضرورة العمل على لحمة الشعب الفلسطيني".



وأشار إلى أن الملف الرابع والأخير، يتمثل في تعزيز العلاقات الفلسطينية المصرية، مؤكدا أن جمهورية مصر لا يمكن أن تتخلى بأي شكل من الأشكال عن دورها الحاضن والداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.



خاص دنيا الوطنكشف طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تفاصيل اجتماع اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، بالفصائل الفلسطينية، خلال زيارته الى قطاع غزة.وأكد أبو ظريفة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الملف الأول الذي تم مناقشته، يتمثل في وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن لهذا الملف موجبات والتي تتمثل في وقف بإجراءات الاحتلال في مدينة القدس، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، بالإضافة الى إعادة اعمار غزة.