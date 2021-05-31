اشتية يصل الكويت بزيارة رسمية لحشد الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني

وصل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، دولة الكويت في زيارة رسمية، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، حيث كان في استقباله في مطار الكويت الدولي، رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، وسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب.



ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي محمد ثنيان الغانم.



وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين، والتنسيق الدائم مع الأشقاء العرب لحشد الدعم السياسي والمالي لشعبنا.













رام الله - دنيا الوطن