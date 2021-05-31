وفد من مجلس الوزراء الفلسطيني يزور القدس المفتوحة في شمال غزة











رام الله - دنيا الوطنزار وفد من مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الإثنين 31-05-2021، فرع جامعة القدس المفتوحة في شمال غزة للاطلاع على الدمار الذي لحق بمرافق الفرع جراء العدوان الأخير على قطاع غزة.وضم الوفد وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة، ووزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، ووزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد، ووزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، ووزير الزراعة المهندس رياض العطاري.وكان في استقبال الوفد الوزاري نائب رئيس الجامعة لشئون قطاع غزة الدكتور رأفت جودة، والمساعد الأكاديمي والإداري للفرع الدكتور هاشم حميد ، ومسؤولي مكتب نائب الرئيس لشئون القطاع، بالإضافة إلى أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.وعبر الهاتف، رحب السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور يونس عمرو بالوفد الوزاري معرباً عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة، متمنياً لهم التوفيق والسداد لما فيه خدمة شعبنا وقضيتنا الوطنية.بدوره شكر الدكتور جودة الوفد الوزاري على زيارته للجامعة مشيداً بدور مجلس الوزراء في مساندة أبناء شعبنا في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف العصيبة، وحرصهم على زيارة فرع الجامعة في شمال غزة والاطلاع على ما تعرضه من دمار جراء العدوان.واستعرض حجم الدمار الذي لحق بمرافق الجامعة في شمال غزة وتأثير ذلك على سير العملية الأكاديمية، مؤكداً بأن الجامعة مستمرة رغم كل الظروف في تقديم رسالتها الوطنية والثقافية والعلمية من أجل خدمة شعبنا.بدوره نقل وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة تحيات القيادة الفلسطينية ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية وحرصهم وتوجيهاتهم الدائمة بمتابعة كل القضايا التي تخص قطاع غزة والوقوف إلى جانب أبناء شعبنا ودعم صمودهم في كل مناحي الحياة.مؤكداً حرص القيادة على إعادة إعمار كل ما دمره الاحتلال في قطاع غزة وإعادته أفضل مما سبق، وستكون للقدس المفتوحة وفرعها في شمال غزة أولوية كما المؤسسات الأخرى في إعادة الإعمار، وعودة الحياة إلى طبيعتها، ولكي تتمكن من مواصلة رسالتها السامية في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.بدورها أشادت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة بجامعة القدس المفتوحة ودورها الريادي ومكانتها الوطنية والعلمية، معبّرة عن سعادتها بزيارة قطاع غزة والقدس المفتوحة على وجه الخصوص.وأكدت، على أن استهداف الاحتلال للمؤسسات التعليمية والصحية والمدنية بشكل عام جريمة حرب تستدعي توثيق كل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون والأعراف الدولية، مجددة ثقتها بقدرة القدس المفتوحة على تجاوز هذا العدوان وآثاره المدمرة وأن تستمر في تقديم خدماتها لأبناء شعبنا.وقد تفقد الوفد الوزاري آثار الدماء التي لحقت بمرافق فرع شمال غزة واطلع على تداعيات هذا الدمار على المسيرة التعليمية لفرع الجامعة في شمال غزة.