شؤون فلسطينية

الحساينة يناشد الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها لتوفير التمويل لإعادة إعمار غزة

الحساينة يناشد الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها لتوفير التمويل لإعادة إعمار غزة
رام الله - دنيا الوطن
ناشد الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، السابق، الدول المانحة والدول العربية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة.

وحذر الحساينة من خطورة الحالة الإنسانية التي تواجه العائلات النازحة والمشردة من منازلهم المدمرة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وطالب الحساينة الجهات المسؤولة بضرورة الوقوف عند معاناة العائلات وآلامهم، والعمل الجاد على إنقاذهم في ظل هذا الحر الشديد، مشيرا إلى أهمية الإسراع في عملية إعادة إعمار المنازل المدمرة لوجود الكثير من العائلات التي ما تزال تعيش في العراء .

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